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天水圍東涌建公眾街市

2018-10-11 列印
　　《施政報告》宣佈，落實在天水圍和東涌興建公眾街市。天水圍選址是天水圍港鐵站對出的天福路路段騰出地方興建新街市；東涌的公眾街市則會設於東涌港鐵站毗鄰的第六區商業大廈低層。

　　政府稍後會就選址和設計諮詢地區意見，並進一步探討新街市的營辦模式。同時，政府也正在將軍澳及古洞北新發展區物色興建公眾街市的地點。

  此外，今年財政預算案預留二十億元推行街市現代化計劃，有關工作已經開展，首個項目為全面翻新香港仔街市，為市民提供更完善的市政設施和服務。

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