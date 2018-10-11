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政府場地禁提供即棄餐具

2018-10-11 列印
　　《施政報告》指，政府明年將會推出多項優化或新措施減少塑膠垃圾，包括政府場地將會加設飲水機，以鼓勵市民自備水樽、在主要服務公務員的場所禁止提供膠飲管和發泡膠餐盒、要求政府場所內經營食肆的營辦商避免使用即棄塑膠餐具、與餐飲業合作推廣減少使用即棄塑膠餐具和檢討塑膠購物袋收費計劃的運作。政府同時也會加強公眾教育及宣傳工作，以加強減廢成效。

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