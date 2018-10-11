額外撥款15億 中小學教師職位全面學位化

《施政報告》對培育人才着墨不少，針對多元全方位學習、教師專業發展、校本管理及專上教育等十五個範疇，撥資逾四十七億元，超過早前預留的三十四億元經常款項限額，其中落實教師職位全面學位化涉及額外撥款每年十五億，有校長對此表示歡迎。林鄭強調對教育不會「討價還價」和「削足就履」。



政府將由一九至二○學年起每年撥款約九億元，向公營及直資學校發放恒常「全方位學習津貼」，以支援學校推展全方位學習。另外，又會額外撥資每年十五億元，務求在一九至二○年落實教師職位全面學位化。同時會預留五億元經常撥款，理順小學校長及副校長薪酬。



預留五億理順校長薪酬



政府又打算在一九至二○學年起，為公營及直資學校每年提供總共五億七千萬額外資源，以及增加三千萬經常撥款予家長教師會聯會及學校家長教師會。此外，政府將在一九至二○學年起透過「指定專業／界別課程資助計劃」資助每屆約二千名學生修讀指定自資副學士課程，已入讀的學生亦可享資助，預計每年有四千名學生受惠，涉及每年一億二千萬額外經常開支。



此外，職訓局將提供每年千二個學額讓學員「邊學邊賺」，未來三年政府會向共五千六百名就讀職訓局指定課程的人士提供學費贊助。政府亦會以一七/一八年起的三個學年的數據為基礎，探討設立幼稚園教師薪級表的可能性。



香港中學校長會義務秘書、中華基督教會基朗中學羅紹明表示，學校的非學位教師已逐步全面獲得學位，歡迎政府撥資推動全面學位化，以提升師資。他又認為政府撥款支持全方位學習將有助學校進行長遠規劃，學校不用擔心兩、三年後沒有資源發展相關項目。



