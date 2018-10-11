公務員學院 選址觀塘

賽馬有博彩才令人更加投入，而博彩是講求運氣的玩意。 剛周日賽事，一日內竟出現兩宗頭馬被告甩的事件，第二場「共創更好」及第七場「安喜」俱是勝後被貶。筆者相信當日同時買了這兩場獨贏的亦大有人在，本來中空寶的感覺已夠難受，如果在一日內碰上兩回，苦況實在不言而喻。不過說到上述兩宗事故，第二場的判決應是考慮到「共創更好」及「鑽之友」的勝負距離僅一個鼻位，否則如果是一個馬頭位或之上，相信判決會有不同。事實上兩駒未觸碰前，「鑽之友」被李寶利鞭策時曾輕微外斜，不久才見「共創更好」斜入，其後兩駒在一段不短的途程上互相挨擦力鬥衝，而由牠們開始觸碰至衝線時，兩駒鞍上人均從未放緩催策，實際情況是彼...

2018-10-11