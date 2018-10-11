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公務員學院 選址觀塘

2018-10-11 列印
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　　《施政報告》公佈，在觀塘選定了一幅面積約一萬一千平方米的「政府、機構或社區」用地，除了設立一所全新的公務員學院，也會在該處興建康健中心及其他社區設施，預計學院會在二○二六年建成。成立公務員學院的目的，在於全面培訓公務員能力，包括發展領導才能、與市民溝通能力和應用創科、等中央以及特區的認識等範疇。

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