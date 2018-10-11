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「電子道路收費」明年諮詢

2018-10-11 列印
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　　由於本港路面空間有限，塞車問題嚴重，但難以不斷興建道路，針對個別交通特別擠塞的地方，如隧道和商業區，建議以交通管理措施處理。

　　《施政報告》指，隨着中環及灣仔繞道和東區走廊連接路日後通車，政府會繼續積極籌備在中環及其鄰近地區實行「電子道路收費先導計劃」，並會在二○一九年上半年提出先導計劃的具體方案諮詢業界。運輸署上月推出了其專屬網站，當中介紹了計劃概念、系統研究以及提供了英國、瑞典、意大利等經驗，供市民參考。

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