《施政報告》指，隨着中環及灣仔繞道和東區走廊連接路日後通車，政府會繼續積極籌備在中環及其鄰近地區實行「電子道路收費先導計劃」，並會在二○一九年上半年提出先導計劃的具體方案諮詢業界。運輸署上月推出了其專屬網站，當中介紹了計劃概念、系統研究以及提供了英國、瑞典、意大利等經驗，供市民參考。
「電子道路收費」明年諮詢
《施政報告》指，隨着中環及灣仔繞道和東區走廊連接路日後通車，政府會繼續積極籌備在中環及其鄰近地區實行「電子道路收費先導計劃」，並會在二○一九年上半年提出先導計劃的具體方案諮詢業界。運輸署上月推出了其專屬網站，當中介紹了計劃概念、系統研究以及提供了英國、瑞典、意大利等經驗，供市民參考。
《施政》欠短期覓地良方 林鄭推「明日大嶼」有排等
特首林鄭月娥昨天公佈任內第二份《施政報告》，大量增加土地供應的短期方案不多，但推出長遠的「明日大嶼」大計，在東大嶼填海，由原定設計填海一千公頃，擴大至一千七百公頃，造價高達五千億，預計可以容納一百一十...
2018-10-11
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
廣州公安發帖全面否認 維權律師 稱遭警毆打
內地女律師孫世華向廣州市律師協會投訴，指上月為一名委託人到廣州一派出所處理法律程序時，被警員施以暴力，並要求作脫衣檢查，又指控她襲警。廣州警方則公佈經督察部門調查後，並不存在孫世華等三人被民警毆打及羞...
2018-10-11
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
婚宴受冷待 僅邀850賓客 尤金妮亞公主明大婚
英國尤金妮亞公主將於周五在溫莎堡大婚，下嫁葡萄酒商人布魯克斯班克（Jack Brooksbank），婚禮共邀請八百五十名賓客。雖同為皇室成員，威廉王子和哈里王子結婚時萬人空巷，甚至帶動商機，但尤金妮亞公主大婚明顯受到冷待。一向重視皇室婚禮報道的英國廣播公司（BBC）決定不作現場直播。早前更有近四萬人連署請願信，反對納稅人替她的婚禮埋單。 尤金妮亞在紐卡斯爾大學時修讀英語及藝術，畢業後亦學以致用，去年起擔任「Hauser & Wirth」當代藝術畫廊的藝術總監。二十八歲的她是英女皇次子、約克公爵安德魯王子的幼女，目前是皇位第九順位繼承人。
2018-10-11
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
屋苑連錄市價成交
據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，世紀21奇豐物業嵐岸分行經理林成豐表示，馬鞍山新港城F座中層4室，面積519方呎，三房間隔，獲用家以789萬承接，呎價15202元，屬市價。 據了解，原業主...
2018-10-11
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
恒指ADR失守兩萬六 債息破頂 杜指大瀉831點
美國債息抽升，投資者擔心加息壓力持續，加上通脹有升溫跡象，以及國際貨幣基金組織（IMF）警告投資者低估風險，杜指早段曾跌431點，低見25999點，失守26000點水平，創六月以來最大盤中跌幅。納指則...
2018-10-11
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
麥巴比沒法擋 天才破「冰」
基利安麥巴比近況大勇，更於上場法甲成為近四十五年來法甲最年輕食出大四喜的球員，法國主帥迪甘斯也大讚此子是百年難得一遇的超級天才。高盧雄雞有此子攻堅，今晚友賽主場勢大破換帥後神奇不再的冰島，直取讓球主客和讓兩球「主勝」。 （有線603、604台周五凌晨3:00直播） 成為今夏世界盃功臣之一，麥巴比今季於巴黎聖日耳門表現更上一層樓，法甲貢獻八球和三次助攻，包括上仗於十三分鐘內連轟四球領軍主場5:0大勝里昂，兼以十九歲之齡成為近四十五年來聯賽一仗入四球的最年輕球員。 適逢法甲大四喜 迪甘斯也對麥巴比讚不絕口：「他的表現簡直能人所不能，最可怕的是只有十九歲，沒有同齡的球員可...
2018-10-11
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
新款開賣 Forester 2.0i-S穩守突擊
富士全新第五代Forester抵港開售，據知反應比預期理想，代理首個月已收到近五十張定單。新車沒有驚天動地改革，仍以慳油耐用2公升自然吸氣引擎為號召，加上一系列先進安全設施和招牌四驅系統，定價不到三十...
2018-10-11
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
潮店結業 有空Gathering 徐濠縈滿足 「分享症」 猛影
Eason太徐濠縈，經營咗十年嘅潮店Liger上周正式結業，喺銅鑼灣店舖搞咗個結業派對，14歲囡囡康堤都有現身支持，非常熱鬧。唔使再落舖打躉做人肉生招牌，阿徐大把時間啦！日前一連兩日就被本報記者捕獲，...
2018-10-11
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
社論——覓地欠板斧 樓困難紓
多項民調結果顯示，市民最關注房屋問題，特首多次明言，覓地建屋，是重中之重的民生政策，公眾期待昨天公佈的《施政報告》，提出具體方案，但當中羅列的中短期建議，困難重重，未能大量增加供應；至於「明日大嶼」填海大計，方向是對的，不過最少要等二、三十年才能完成發展。綜觀而言，政府仍未顯出解決土地不足的最大決心。 《施政報告》提出一系列中短期措施，「土地共享先導計劃」倡議公私營合作，讓私人土地業主申請提高土地發展的地積比，把當中六至七成單位撥作出售公營房屋，但涉及討價還價，相當複雜，如何保障公眾利益，爭議性極大，對私人業主有多大吸引力，有待觀察。 重啟活化工廈是舊招新用，容許改裝整幢...
2018-10-11
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
順理成章——兩馬被貶 情況有別
賽馬有博彩才令人更加投入，而博彩是講求運氣的玩意。 剛周日賽事，一日內竟出現兩宗頭馬被告甩的事件，第二場「共創更好」及第七場「安喜」俱是勝後被貶。筆者相信當日同時買了這兩場獨贏的亦大有人在，本來中空寶的感覺已夠難受，如果在一日內碰上兩回，苦況實在不言而喻。不過說到上述兩宗事故，第二場的判決應是考慮到「共創更好」及「鑽之友」的勝負距離僅一個鼻位，否則如果是一個馬頭位或之上，相信判決會有不同。事實上兩駒未觸碰前，「鑽之友」被李寶利鞭策時曾輕微外斜，不久才見「共創更好」斜入，其後兩駒在一段不短的途程上互相挨擦力鬥衝，而由牠們開始觸碰至衝線時，兩駒鞍上人均從未放緩催策，實際情況是彼...
2018-10-11
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6