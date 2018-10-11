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﻿《施政報告》擬撥20億推再工業化

2018-10-11 列印
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　　《施政報告》推動再工業化，政府建議撥款二十億元成立「再工業化資助計劃」，以配對形式資助生產商在港設立智能生產線，亦建議向科技園額外提供二十億元，在將軍澳工業邨覓地，為專項先進製造業建設所需的生產設施。

　　另外《施政報告》又提及撥出五億元，在未來五年每年舉辦「城市創科大挑戰」，邀請各界提出對生活相關議題的創科解決方案，獲選方案將供公營機構試用。

　　粵港澳大灣區發展方面，粵港澳「一小時生活圈」佈局已基本完備。政府擬成立一高層次的「粵港澳大灣區建設督導委員會」，以全面統籌香港參與大灣區建設事宜。政制及內地事務局亦將設粵港澳大灣區發展辦公室，委任粵港澳大灣區發展專員，以落實相關工作。
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