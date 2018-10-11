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獸醫：唾液含菌或播瘋狗症

2018-10-11 列印
　　對於黃大仙發生野豬咬傷人事件，獸醫黎昌生認為極罕見，相信野豬因恐被阻覓食所致。他指出，野豬連日在鬧市出沒並襲擊市民，原因很多，其中一個可能因為早前颱風襲港，山上環境受破壞食物減少，牠們唯有下山覓食。

　　黎昌生稱，如與野豬相遇，應保持一定距離，切勿有眼神接觸甚至作「手指指」一類挑釁動作，否則野豬出於保衞食物、自我保護或保護子女，受驚下向人類作出襲擊行為。野豬天生怕人，牠們或習慣被人餵飼才逐漸不怕人，才接連發生傷人事件。

　　他又表示，由於野豬胡亂進食，嘴部及唾液均有細菌，理論上可傳播瘋狗症，故被野豬咬傷要盡快求醫治理及清洗傷口。

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