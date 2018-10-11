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警高級攝影員涉假單騙34萬

2018-10-11 列印
　　廉署昨日落案控告警務處一名高級特別攝影員張劍峯（五十四歲），涉嫌使用虛假報價單，向兩間公司採購總值逾三十四萬元的貨品及服務，將於明日在東區裁判法院提堂。

　　張劍峯（五十四歲）被控八項使用虛假文書罪名，違反《刑事罪行條例》第73條。廉署指，早前接獲貪污投訴調查後，被告涉嫌於一四年九月十日至一七年八月一日期間使用虛假文書，即九份以三間公司名義發出的報價單，意圖誘使其兩名上司接受該些文書為真文書，並因接受該些文書為真文書而作出或不作出某些行為，以致對有關上司或其他人不利。被告涉嫌以虛假報價單向兩間公司購入總值逾三十四萬元的貨品及服務。

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