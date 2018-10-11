  • 2018年10月11日 星期四
  • 24º
  • 71%
熱門： 施政報告流感針馬凱曼谷廣東話學中文

日報新聞 > 港聞

山頂纜車再獲續期 擬擴建候車區

2018-10-11 列印
　　山頂纜車有限公司剛獲政府批出第二個為期十年的經營權，將續期至二○三五年，並投資逾六億五千萬元改善現有設施，為旅客及本地居民提供更優質服務，提升山頂纜車作為一重要旅遊及消閒設施的吸引力。現時花園道下站經常大排長龍，高峰期更需候車長達兩小時。據政府消息人士透露，為解決人龍問題，山頂纜車公司將於花園道纜車總站建設新的室內候車區，料可容納一千三百人，並將擴建山頂纜車站月台。此外纜車亦會更換車廂，將載客量增加百分之七十五，由現時可容納的一百二十人，增至二百一十人，料可大大縮短排隊時間。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd