五十四歲的李偲嫣涉於二○一六年年七月二十四日至十一月八日期間，在該選舉中作出舞弊行為，沒有遵從《選舉（舞弊及非法行為）條例》第19（2）條，即身為該選舉的候選人，在收取她不知道姓名或地址的損贈者給予九項而每項一千港元以上合共二萬二千五百三十港元的選舉捐贈後，沒有確保該等捐贈不會用於償付或分擔償付她作為候選人的選舉開支；及將該等捐贈給予屬公共性質的慈善機構或慈善信託。
李偲嫣涉立會選舉舞弊遭起訴
五十四歲的李偲嫣涉於二○一六年年七月二十四日至十一月八日期間，在該選舉中作出舞弊行為，沒有遵從《選舉（舞弊及非法行為）條例》第19（2）條，即身為該選舉的候選人，在收取她不知道姓名或地址的損贈者給予九項而每項一千港元以上合共二萬二千五百三十港元的選舉捐贈後，沒有確保該等捐贈不會用於償付或分擔償付她作為候選人的選舉開支；及將該等捐贈給予屬公共性質的慈善機構或慈善信託。
《施政》欠短期覓地良方 林鄭推「明日大嶼」有排等
特首林鄭月娥昨天公佈任內第二份《施政報告》，大量增加土地供應的短期方案不多，但推出長遠的「明日大嶼」大計，在東大嶼填海，由原定設計填海一千公頃，擴大至一千七百公頃，造價高達五千億，預計可以容納一百一十...
2018-10-11
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廣州公安發帖全面否認 維權律師 稱遭警毆打
內地女律師孫世華向廣州市律師協會投訴，指上月為一名委託人到廣州一派出所處理法律程序時，被警員施以暴力，並要求作脫衣檢查，又指控她襲警。廣州警方則公佈經督察部門調查後，並不存在孫世華等三人被民警毆打及羞...
2018-10-11
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婚宴受冷待 僅邀850賓客 尤金妮亞公主明大婚
英國尤金妮亞公主將於周五在溫莎堡大婚，下嫁葡萄酒商人布魯克斯班克（Jack Brooksbank），婚禮共邀請八百五十名賓客。雖同為皇室成員，威廉王子和哈里王子結婚時萬人空巷，甚至帶動商機，但尤金妮亞公主大婚明顯受到冷待。一向重視皇室婚禮報道的英國廣播公司（BBC）決定不作現場直播。早前更有近四萬人連署請願信，反對納稅人替她的婚禮埋單。 尤金妮亞在紐卡斯爾大學時修讀英語及藝術，畢業後亦學以致用，去年起擔任「Hauser & Wirth」當代藝術畫廊的藝術總監。二十八歲的她是英女皇次子、約克公爵安德魯王子的幼女，目前是皇位第九順位繼承人。
2018-10-11
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屋苑連錄市價成交
據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，世紀21奇豐物業嵐岸分行經理林成豐表示，馬鞍山新港城F座中層4室，面積519方呎，三房間隔，獲用家以789萬承接，呎價15202元，屬市價。 據了解，原業主...
2018-10-11
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恒指ADR失守兩萬六 債息破頂 杜指大瀉831點
美國債息抽升，投資者擔心加息壓力持續，加上通脹有升溫跡象，以及國際貨幣基金組織（IMF）警告投資者低估風險，杜指早段曾跌431點，低見25999點，失守26000點水平，創六月以來最大盤中跌幅。納指則...
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麥巴比沒法擋 天才破「冰」
基利安麥巴比近況大勇，更於上場法甲成為近四十五年來法甲最年輕食出大四喜的球員，法國主帥迪甘斯也大讚此子是百年難得一遇的超級天才。高盧雄雞有此子攻堅，今晚友賽主場勢大破換帥後神奇不再的冰島，直取讓球主客和讓兩球「主勝」。 （有線603、604台周五凌晨3:00直播） 成為今夏世界盃功臣之一，麥巴比今季於巴黎聖日耳門表現更上一層樓，法甲貢獻八球和三次助攻，包括上仗於十三分鐘內連轟四球領軍主場5:0大勝里昂，兼以十九歲之齡成為近四十五年來聯賽一仗入四球的最年輕球員。 適逢法甲大四喜 迪甘斯也對麥巴比讚不絕口：「他的表現簡直能人所不能，最可怕的是只有十九歲，沒有同齡的球員可...
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新款開賣 Forester 2.0i-S穩守突擊
富士全新第五代Forester抵港開售，據知反應比預期理想，代理首個月已收到近五十張定單。新車沒有驚天動地改革，仍以慳油耐用2公升自然吸氣引擎為號召，加上一系列先進安全設施和招牌四驅系統，定價不到三十...
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潮店結業 有空Gathering 徐濠縈滿足 「分享症」 猛影
Eason太徐濠縈，經營咗十年嘅潮店Liger上周正式結業，喺銅鑼灣店舖搞咗個結業派對，14歲囡囡康堤都有現身支持，非常熱鬧。唔使再落舖打躉做人肉生招牌，阿徐大把時間啦！日前一連兩日就被本報記者捕獲，...
2018-10-11
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社論——覓地欠板斧 樓困難紓
多項民調結果顯示，市民最關注房屋問題，特首多次明言，覓地建屋，是重中之重的民生政策，公眾期待昨天公佈的《施政報告》，提出具體方案，但當中羅列的中短期建議，困難重重，未能大量增加供應；至於「明日大嶼」填海大計，方向是對的，不過最少要等二、三十年才能完成發展。綜觀而言，政府仍未顯出解決土地不足的最大決心。 《施政報告》提出一系列中短期措施，「土地共享先導計劃」倡議公私營合作，讓私人土地業主申請提高土地發展的地積比，把當中六至七成單位撥作出售公營房屋，但涉及討價還價，相當複雜，如何保障公眾利益，爭議性極大，對私人業主有多大吸引力，有待觀察。 重啟活化工廈是舊招新用，容許改裝整幢...
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順理成章——兩馬被貶 情況有別
賽馬有博彩才令人更加投入，而博彩是講求運氣的玩意。 剛周日賽事，一日內竟出現兩宗頭馬被告甩的事件，第二場「共創更好」及第七場「安喜」俱是勝後被貶。筆者相信當日同時買了這兩場獨贏的亦大有人在，本來中空寶的感覺已夠難受，如果在一日內碰上兩回，苦況實在不言而喻。不過說到上述兩宗事故，第二場的判決應是考慮到「共創更好」及「鑽之友」的勝負距離僅一個鼻位，否則如果是一個馬頭位或之上，相信判決會有不同。事實上兩駒未觸碰前，「鑽之友」被李寶利鞭策時曾輕微外斜，不久才見「共創更好」斜入，其後兩駒在一段不短的途程上互相挨擦力鬥衝，而由牠們開始觸碰至衝線時，兩駒鞍上人均從未放緩催策，實際情況是彼...
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