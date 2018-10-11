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李偲嫣涉立會選舉舞弊遭起訴

2018-10-11 列印
　　廉署落案起訴二○一六年立法會換屆選舉中落敗的候選人李偲嫣，控告她涉嫌沒有遵從選舉法例處置某些選舉捐贈。李偲嫣明日在沙田裁判法院答辯。

　　五十四歲的李偲嫣涉於二○一六年年七月二十四日至十一月八日期間，在該選舉中作出舞弊行為，沒有遵從《選舉（舞弊及非法行為）條例》第19（2）條，即身為該選舉的候選人，在收取她不知道姓名或地址的損贈者給予九項而每項一千港元以上合共二萬二千五百三十港元的選舉捐贈後，沒有確保該等捐贈不會用於償付或分擔償付她作為候選人的選舉開支；及將該等捐贈給予屬公共性質的慈善機構或慈善信託。

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