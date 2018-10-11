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遊車河失控撞壆　鐵騎士墮坡命危

2018-10-11 列印
■失事的電單車。
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　　清水灣發生電單車撞壆鐵騎士墮坡命危意外。前晚深夜十一時許，二十三歲姓盤男子，駕駛大馬力電單車與數名友人到清水灣遊車河。盤駕駛電單車沿大坳門路上斜駛清水灣花園對開一個左彎時，電單車突然失控，越過對面線猛撞石壆，他登時拋起人車分離，飛墮三米下山坡，身體多處受傷，電單車則再撞防撞欄後反彈橫亘路中。同行友人見狀報警，消防員接報到場，游繩落山坡將傷者救回路面送院，經搶救後情況危殆。警員事後封鎖現場及拖走肇事電單車檢驗，並調查意外原因。

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