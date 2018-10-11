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160人聯合演習 防重陽節山火

2018-10-11 列印
　　重陽節將至，不少市民趁秋高氣爽，登山掃墓或遠足，但容易引發山火。政府多個部門昨早共派出約一百六十名人員，在新界流浮山廈村附近山坡，模擬撲救山火及攀山拯救演習。參與演習的部門及服務機構有消防處、警務處、政府飛行服務隊、漁護署、醫療輔助隊、民眾安全服務隊、民政事務總署、社署、醫管局和地政總署。

　　演習旨在加強各部門及服務機構在大型山火及攀山拯救行動中的協調、通訊、指揮及支援能力，同時測試各緊急隊伍在滅火及拯救行動的效率和合作性。消防處發言人昨呼籲市民掃墓或遠足時，切勿留下火種；發言人指出超強颱風山竹吹襲香港期間，造成大量樹木倒塌，部份塌樹和枯枝仍然留在山頭，一旦發生山火，火乘風勢將會更為猛烈，蔓延速度亦會十分快。

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