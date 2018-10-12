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林鄭：三隧分流不會有無痛方案

2018-10-12 列印
■西隧專營權將於二○二三年屆滿。資料圖片
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　　《施政報告》推出一方面減西隧收費，同時調高紅隧和東隧收費，為交通分流。林鄭月娥昨日分別出席電台節目和立法會答問大會提到，三隧分流，已討論多年，不會有無痛方案，現在已將最新方案推出來，至於立法會通過與否，交由議員決定，若果他們不接受，就原地踏步，直到二○二三年收回西隧專營權再算，「我唔想同事日日被召去立法會，傾一個大家都冇的解決方法。」

　　不少會上議員批評林鄭調整隧道費的方案，或認為紅隧加得太多。田北辰認為紅隧應加到三十五元，西隧和東隧同樣收四十元。民建聯陳恒鑌在立法會答問大會就批評政府的方案幾面不討好，會令三隧都塞車。公民黨認為紅隧加五至十元才可接受。自由黨和經民聯則支持方案，認為可以再商討實際加幅。

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