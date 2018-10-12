  • 2018年10月12日 星期五
  • 23º
  • 72%
熱門： 施政報告流感針馬凱曼谷廣東話學中文

日報新聞 > 港聞

預留五億元改善小學中層管理人手

2018-10-12 列印
■楊潤雄表示，五億元只是預留撥款，並非上限。
Previous Next

　　《施政報告》提出預留五億港元經常撥款，以理順小學校長和副校長的薪酬，以及改善小學的中層管理人手。教育局局長楊潤雄表示，由於教育界有聲音反映，學校中層主任職位不足，因而作出有關做法，又透露當局相關專責小組仍需時間商討細節，尚未有確實建議，而五億元只是預留撥款，並非上限，局方會因應小組建議，再作考慮。

　　至於《施政報告》提出的「傑出學者計劃」，楊潤雄建議向博士後提供薪金，以及每年外出參與會議的經費，至於副教授級及教授級人員，當局計劃資助他們額外聘請人手處理教授工作，以促進研究生態的持續發展，令學者可以專注於研究工作。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd