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﻿美股中段跌147點

2018-10-12 列印
　　美國周四股市繼續下挫，杜指中段報二五四五一點，跌一百四十七點；納指則報七四三三點，升十一點。滙控美國預託證券價格見六十六點○二港元，跌零點○三港元；騰訊則見二百七十七點一五港元，升十點一五港元。紐約期金中段報每盎司一千二百二十五點一美元，升三十一點七美元。
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