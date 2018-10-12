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聶德權：現時非重啟政改時機

2018-10-12 列印
　　特首林鄭月娥宣佈《施政報告》時，提到自己「不能罔顧現實，貿然重啟政改」。

  政制及內地事務局局長聶德權昨天表示，現時並非重啟政改的時機。他續指，政改需要立法會、特首及中央政府三方的共同努力才能成事，「三方缺一不可」，重申政改是高度爭議的議題，認為謹慎行事是恰當的做法。

　　立法會九龍西補選下月舉行，被問到曾被取消議員資格的人士會否再度被DQ，以及他們過往的言行會否影響其參選資格。

  聶德權只表示，現行法例列明候選人須效忠香港特別行政區等要求，法律亦賦予選舉主任確認候選人資格的權力，選舉主任會依法行事。

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