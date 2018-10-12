﻿搜集醫學圖像數據﻿ ﻿﻿﻿助機械醫生﻿「辨症」 科幻電影中常有機械人取代人類的情節，在現實世界中機械人確實「奪去」了不少人的工作，但機械人能否取代醫生呢？吳曉華博士團隊研發醫學圖像數據分析平台，一來不再依賴顯微鏡，二來採用人工智能（AI）的圖像分析，三來能兼容不同的圖像格式。他指出平台能夠模仿醫生，作出定量分析。

吳曉華博士在訪問中指其團隊自二○一一年開始做醫學圖像數據分析平台（下稱平台）的研究，至今近八年。當初會做相關研究是由於意識到現時醫學圖像的分析上有不少問題，而其平台正正能對症下藥，解決當中三大弊病。



一是以往醫生分析須依賴顯微鏡，但顯微鏡視野小，不方便，其平台將圖像掃描化，醫生取樣後，經掃描儀製片，便能在電腦上看，而且可以放大縮小、勾劃、標註，相當方便；面對一些較為複雜、需多位醫生共同會診的情況，更可以瀏覽器分享，能顯微鏡所不能。二是現時醫學圖像數據繁多，佔八成，但會看的醫生很少，平台採用AI算法，將圖像分析數字化，能辨認特徵及細胞等，例如能夠感知不正常的情況，給出輔助的診斷信息。三是不同廠商製造的掃描儀圖像格式不一，例如jpg、png等，以致醫院及醫生只能鎖定某一廠商，造成不便，其研發的平台能兼容不同格式，令更多醫生可以用。技術能針對各種疾病，早前已完成肺結核及子宮頸癌的測試，現正在做內窺鏡方面的試驗。



兼容不同圖像格式



吳博士續指，現時醫學數據面對的一大瓶頸就是缺乏訓練數據，而平台就像一個孜孜不倦的學生，透過模仿醫生，輸出深度學習技術。情況有點像Alpha Go，能從經驗中累積學習，但吳博士強調「圍棋有規限，可以用程式達到，但現實世界沒有一定的規則，而醫學更需要暗藏及積累的知識。電腦在顏色、數量判斷及敏感度上可能比人類強，但它始終不能作出推理，不能做到人的大腦所做到的事」，因此平台只能模仿醫生，不能取代醫生。



被問到研發過程遇到甚麼困難，吳博士直而是「數據」，因訓練數據需要大量的數據，但現時醫生資源十分短缺，即使很多醫生願意協助，但時間相當有限，是有心無力；另一問題是個人隱私方面，團隊要在取得數據並不侵犯病人隱私之間取得平衡，花了不少時間。他慶幸社會包容AI技術，對發展前景感到樂觀。



AI技術是大勢所趨，人與機械人之辨也漸受重視，毋庸置疑機械人在一定範圍上取代了人類的工作，因此我們更應發揮自己的優勢，正如吳博士所言「盡力做好自己本分的工作」。