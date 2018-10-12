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男子伏屍石灘 母到場哭崩

2018-10-12 列印
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　　馬鞍山年華路泥涌石灘，一名外籍男子，昨晨七時許，發現一名男子倒臥石灘昏迷報警。警方及救護員到場，證實男子已死亡。封鎖現場調查後，懷疑死者為一名三十六歲姓蕭男子，他的家人前日報失。

　　警方聯絡上蕭的雙親到場認屍確認身份，其間母親一度傷心痛哭，要由警員安慰。初步調查相信案件無可疑，死者死因有待驗屍後確定。

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