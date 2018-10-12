男子伏屍石灘 母到場哭崩

今年七月，一些肥胖遊客在希臘著名旅遊區聖托里尼（Santorini）騎驢走過狹窄山路的照片引起動物保護主義人士關注。他們認為驢子走在山路上本已困難，還要背負肥胖的遊客，實是不堪重負。據英國《太陽報》報道，希臘政府已實施一項新措施，在很受外國遊客歡迎的度假小島聖托里尼上頒佈禁令，禁止過重的遊客騎驢仔，因為當局發現有些驢仔負荷過重，脊椎受損。 許多遊客都願意付錢，騎驢仔從沿岸地區爬上陡峭的山坡，前往島上的主要城鎮。該舉動常常引起當地的動物權益團體的關注。報道還稱：驢子還一周連續工作七天，牠們沒有休憩和飲水，這一切都令到驢仔操勞過度，及脊椎受損。而在希臘政府的新規例下，任何想付錢...

2018-10-12