﻿細胞「睇相佬」﻿ ﻿偵破死因之謎 ﻿

被譽為「醫生的醫生」的病理科醫生，亦要拿起手術刀鎅開遺體，偵破一個又一個死亡之謎。任職病理科醫生逾二十年的林永新形容，從細胞形態中找出病人死因，就如「猜謎語」般，「每一幅細胞圖都是藝術品，同時隱藏着線索，需要我們逐一拆解。」死者家屬帶着悲痛的臉容，令他更加刻骨銘心，也改變了他對死亡的看法，「既然生死難料，更應活在當下。」



九四年港大醫科畢業後，林永新成為麻醉科醫生，後來發覺工作不太適合自己，萌生轉科念頭，「當時覺得病理科就如『猜謎語』般，代表『謎底』的細胞組織早已存在，我們要做的便是發掘其他資訊出來，找出病因或死因。」剛巧病理科當時有醫生職缺，於是他從「培訓生」做起，眨眼間已是二十二年。



未成為病理科醫生前，林永新經常進出手術室：「做遺體解剖與活體手術基本上無異，我們都會避免不必要的施刀。」他坦言，如非必要都不想將死者的器官取出，「死者家屬始終希望我們進行解剖後，遺體仍是『完整』的。」



解剖遺體前，病理科醫生往往要接見死者家屬，交代解剖原因及過程，每當林永新看到他們的悲痛臉容，都會感到「心悒」。回憶起過去接觸的個案，他不期然收起笑容：「很多死亡個案都是意外身亡，死者家屬都好難接受死訊。尤其是年輕死者的父母。」



難忘三月大亡嬰 心情矛盾



過去二十二年間，林永新腦中不時都會閃過解剖畫面，其中一個是嬰兒躺在解剖室的情景，「看到三個月大的嬰兒遺體擺在眼前，第一個感覺是他很可愛和純真，可惜來到這個世界不久便要離開，所以做解剖時心情特別矛盾。」



他憶述，該嬰兒當時懷疑死於先天性心臟病，惟詳細死因未明，故需進行病理解剖，「我們在他身上取下細胞組織，發現他的血管發育異常，導致死亡。」事後他向死者家屬交代死因，終令他們釋懷。



在病理科的生涯中，不得不提沙士事件。當時他為一具遺體抽取肺組織，一個日常簡單程序卻因沙士而變得特別緊張。他直言，當時首次懷着戰戰兢兢的心情，「雖不及前線同事所面對的挑戰大，但見到大家無懼危險、願意付出的心態，令我很感動。」



兩年多前，林永新轉到將軍澳醫院擔任病理科部門主管醫生，經常為院內病人抽取細胞組織，再進一步化驗，「觀察抹片時，覺得自己好像『睇相佬』，要看細胞的『前世今生』。」



