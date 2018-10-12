法官要求明結案作澄清 ﻿滾水燙印傭案﻿﻿兩控罪矛盾﻿

老婦倪荷玉涉以熱水潑傷印傭妹昨續審，辯方傳召三名證人，供詞指被告事發前滿意外傭工作表現。被告女兒供稱向外傭作出單方面解僱時，曾諮詢政府官方機構的意見。暫委法官李志豪提醒控方兩項指控或存有矛盾，要求控辯雙方在明早結案陳詞時作出澄清。



證人吳秀英（譯音）指事發前一晚，即去年三月二十八日，曾探訪被告。吳稱被告當面讚印傭，指她主動關心被告。另一證人呂詠詩（譯音）指事發日下午曾致電被告。對話中被告透露滿意新聘印傭表現，呂從對話中得知印傭僅兩天前才任職，並主動扶被告行樓梯。怎料稍後被告致電呂，重複問「怎麼辦，怎麼辦？」並告訴呂，印傭打算控告自己向她淋熱水。呂冷靜叫被告先向所屬僱傭中心報告事件，然後向警方和子女求助。



被告女兒彭筠（譯音）作供指當日收到被告來電即替被告報警並趕回家，抵家已有警員。彭指警員輕輕向下拉扯印傭的上衣時僅看到其頸有小部份呈粉紅色。彭又稱見印傭執好行李感不解，印傭更攜行李隨警員離開。彭曾致電中介僱傭中心求助，惟對方指沒法聯絡印傭拒幫忙。印傭事後失蹤，彭參考勞工處和入境處職員意見後，在同年四月提出單方面解約，彭被告知印傭失蹤單方面提解約是允許的。彭代被告支付印傭三天的工資後終止合約，期間雙方曾就索償金額不和。經控方盤問後，彭指後來才得知被告叫印傭收拾行李離開。



暫委法官李志豪終止聆訊前提醒控方，若果首項控罪，意圖而導致他人身體受嚴重傷害罪成立，印傭就會是「受襲擊」，雙方自動在《僱傭條例》下終止僱傭合約，次項控罪不會成立。若首項控罪不成立，印傭受傷將被判為「意外」，如被告仍終止合約，次項控罪方可成立。法官請控辯雙方明日結案陳詞時，先澄清控方立場。



