身兼自然降解物科學會主席的兒科專科醫生李家仁昨日出席環保公司舉行的活動，他引述美國一份報告指，於二○○四年八至九月間，有美國環保組織檢測十個新生兒的臍帶血，結果發現平均每個新生兒的臍帶血至少含有二百種以上的化學毒物。
報告又指，毒素來自食物及生活中的不同東西，如衣服、紡織品、速食食品外包裝的顏料等。
李家仁指，市民應減少使用重金屬或毒素過高的化學物品，特別是懷孕婦女更應減少使用化妝品及香水等。他又提醒，市民生活上應減少使用化學物品，選用較安全物料及成份的生活品，以降低被毒害的風險。
股王騰訊，神話不再。美股急挫，觸發全球股災，恒指昨天急瀉，收報二萬五千二百六十六點，跌九百二十六點，騰訊連跌十日，收報二百六十七元，連跌十日後，市值一共蒸發近六千億元。 恒指昨早裂口低開八百點...
2018-10-12
對於美國副總統彭斯早前在演講中聲稱，中國的「成功在很大程度上是由美國在中國的投資所推動的」，在過去的二十五年裏「我們重建了中國」一說，中國外交部發言人陸慷對此進行回應稱，彭斯的觀點完全不符合事實，邏輯...
2018-10-12
今年七月，一些肥胖遊客在希臘著名旅遊區聖托里尼（Santorini）騎驢走過狹窄山路的照片引起動物保護主義人士關注。他們認為驢子走在山路上本已困難，還要背負肥胖的遊客，實是不堪重負。據英國《太陽報》報道，希臘政府已實施一項新措施，在很受外國遊客歡迎的度假小島聖托里尼上頒佈禁令，禁止過重的遊客騎驢仔，因為當局發現有些驢仔負荷過重，脊椎受損。 許多遊客都願意付錢，騎驢仔從沿岸地區爬上陡峭的山坡，前往島上的主要城鎮。該舉動常常引起當地的動物權益團體的關注。報道還稱：驢子還一周連續工作七天，牠們沒有休憩和飲水，這一切都令到驢仔操勞過度，及脊椎受損。而在希臘政府的新規例下，任何想付錢...
2018-10-12
據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，香港置業高級聯席董事朱永健表示，西灣河嘉亨灣1座高層E室，面積493方呎，兩房間隔，望山景，成交價990萬，呎價20081元。據悉，新買家為外區換樓客，業主...
2018-10-12
昨日發生十月環球小股災，主要由美股杜指周三大跌800多點引發。不過，作為「始作俑者」的杜指，由於當地通漲數據溫和，昨晚開市略見企穩，並且一度微升數十點，投資者鬆一口氣，但及後杜指再轉跌，截至昨晚十一時...
2018-10-12
成功變革的英格蘭雖然在今夏俄羅斯世界盃勇奪殿軍，但中場創造力不足的問題成絆腳石，包括四強被克羅地亞技術性擊倒。三獅領隊修夫基有見及此，在今晚歐洲國家聯賽A4組作客再鬥格仔軍團，徵召多位具創造力的新生代，當中去年助幼獅成為世少盃冠軍的十八歲天才翼鋒查頓辛祖，就是激活球隊鋒線的新希望，一於捧主勝。（奇妙電視77、有線602、662台周六凌晨2:45直播） 去年助幼獅勇奪世少盃的翼鋒查頓辛祖，獲全國寄予厚望。身為首位入選英軍的千禧後，他去夏毅然決定離開曼城，更拒絕曼聯等豪門的邀請，轉赴德國加盟多蒙特，經過一季的適應後，在今季大爆發於各賽事為蜂軍交出八次助攻，暫時在歐洲五大...
2018-10-12
法國品牌推出升級版蒸煮食物攪拌調理機，一邊機身備高效攪拌器，另一邊則有雙層獨立蒸氣機，六合一功能，一部機搞掂！文：阿卓爸爸 圖：何健勇 產品查詢：2422 8552 配備湯汁盤及托盤 ...
2018-10-12
百足咁多爪的王祖藍，最近首次執導賀歲片《你咪理，我愛你！》，碌盡人情咭搵嚟多達60個主角參與演出，其中老友王菀之更一人分飾三角；日前在山頂拍攝一場婚宴戲，菀之化身恨嫁伴娘，狂搶花球相當落力。不過，老友...
2018-10-12
近日股市連跌，為經濟敲響警號，適逢特首公佈《施政報告》，她對當今環球金融風險，輕輕帶過，卻未提具體措施，防範金融風暴來襲。 《施政報告》提到「單邊主義抬頭，中美貿易戰摩擦愈演愈烈，本港亦難獨善其身，這場看來難以避免的衝突提醒我們，香港作為外向型經濟，必須時常保持警覺性，作好預防和裝備，應對突發事件……」對經濟存在下行風險，診了症卻沒有備藥，要知道，距上次○八年金融海嘯已有十年，不少專家預言新一場風暴正在醞釀中，其殺傷力難以想像。 美國總統特朗普四處點火，除了質疑各貿易夥伴，以求扭轉貿易逆差之外，昨天還批評聯儲局加息導致美股下跌。由於特朗普舉措存在太多變數，令國際金融風險驟增...
2018-10-12
前香港冠軍騎師莫雷拉，於上周二參加日本中央競馬會的騎師考試，首部分試題內容有關賽事條例，全部問題均以英語作答。然而，莫雷拉昨日接獲通知，其考試未能取得及格成績，而他可以申請在明年一月三十日再次參加考試。 莫雷拉於昨日下午作停賽前一戰，在大井競馬場出戰一場二級賽事，他在接受記者查詢時坦言，今次考試「肥佬」令自己在日本長期發展的計畫受挫，確實感到非常失望，不過他會以平常心看待此事，現時首要任務是完成與日本中央競馬會的合約，其合約將於本月底正式屆滿。 同時莫雷拉亦已另外申請，由十一月初至十二月十日在日本客串，目前只待日本中央競馬會批准，他會利用這段期間，與家人詳細研究個人未來計畫...
2018-10-12