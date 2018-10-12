李家仁籲孕婦少用化妝品 ﻿新生兒﻿﻿受逾200種化學毒物污染﻿

實踐環保的好處，跟我們的身體健康也息息相關。兒科專科醫生李家仁昨日出席有關環保的研討會時，建議減少用重金屬或過高毒素的化學物品，孕婦更應少用化妝品及香水。



身兼自然降解物科學會主席的兒科專科醫生李家仁昨日出席環保公司舉行的活動，他引述美國一份報告指，於二○○四年八至九月間，有美國環保組織檢測十個新生兒的臍帶血，結果發現平均每個新生兒的臍帶血至少含有二百種以上的化學毒物。



報告又指，毒素來自食物及生活中的不同東西，如衣服、紡織品、速食食品外包裝的顏料等。



李家仁指，市民應減少使用重金屬或毒素過高的化學物品，特別是懷孕婦女更應減少使用化妝品及香水等。他又提醒，市民生活上應減少使用化學物品，選用較安全物料及成份的生活品，以降低被毒害的風險。



