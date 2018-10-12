  • 2018年10月12日 星期五
  • 23º
  • 72%
熱門： 施政報告流感針馬凱曼谷廣東話學中文

日報新聞 > 港聞

﻿醉漢爭執襲警 出動胡椒噴劑制服

2018-10-12 列印
　　何文田發生傷人及襲警案，昨凌晨四時，兩名男子在牧愛街三十八號一單位內發生爭執，其間四十二歲姓李男子報警，聲稱遭四十四歲姓梁友人襲擊受傷。

　　警員到場調查時，發現傷者與涉傷人男子均有酒氣，疑他發酒癲傷人，當拘捕梁男時一名警員遇襲及受傷，警員即取出警棍及胡椒噴劑將其制服，他涉嫌傷人及襲警被捕，與其受傷友人及警員分別送院。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd