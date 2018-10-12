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﻿墮五米升降機槽 水喉匠判頭不治

2018-10-12 列印
■女親友驚聞噩耗，一時情緒激動，癱軟輪椅上。
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　　天水圍發生奪命工業意外，一名水喉匠判頭在地盤乘搭升降機期間疑失足，跌落五米下的升降機槽底昏迷，其他工人發現意外後報警，他送院後證實死亡。

　　昨晨五時，六十二歲黃姓水喉匠判頭往濕地公園路一個住宅地盤送貨，當他乘升降機落樓時，疑不慎失足，墮落五米下的升降機槽底，當場重傷昏迷。

　　意外後，有工人聽到事主慘叫，於是報警求助。消防員到場將傷者救起送院，惜送抵天水圍醫院後證實傷重不治。黃的一名女親友趕到醫院，驚聞噩耗，一時癱軟在輪椅上痛哭。

　　警員封鎖現場調查，初步相信案件無可疑，列意外及通知勞工處人員到場調查原因。
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