繪﻿畫教師治瘉心靈﻿ ﻿《含羞草》播下希望種子﻿

不少都市人受情緒困擾，有心人就自資出書，用含羞草與黑貓的故事，分享面對逆境的智慧，教人對抗這個城市魔怪。《含羞草之歌》出自繪畫教師吳芷佩之手，全書講述「怕醜草」生長歷程，以及小女孩照料小植物的點滴，治瘉人心之餘，反映作者的個人喜好、生活經驗與人生哲學觀。記者：陳翠美 攝影：陳浩元







七十年代的香港，工業發展蓬勃。從小在菜市場長大的吳芷佩，放學就要幫父母賣生果，之後再轉戰工廠，賺錢幫補家計。她臉上沒有絲毫抱怨，取而代之是懷着感恩的心情：「揼錶帶、車公仔衫、《百鳥朝凰》刺繡等好多都要做，最記得成班細路要幫手用竹籤篤個蓮心出嚟整蓮蓉，真係好好玩！」



克服讀寫障礙修讀設計



工廠的體驗，她自得其樂，當作磨練手藝。吳芷佩熱愛藝術，小時候想學畫畫，但苦無機會，為接觸藝術，成功克服讀寫障礙，入讀香港浸會大學傳理學院，主修電影。為了可以同時在大一藝術設計學校修讀設計，她身兼數職，一步一步，為夢想紮穩根基。



畢業後，芷佩從事廣告設計，同時展開她教畫的生涯。「有畫室負責人要求老師將自己畫作影印，當過底紙畀學生臨摹，一氣之下，決定要開辦屬於自己的畫室。」她認為，這樣無助訓練孩子的觀察力：「畫畫唔應該受到限制，自己細個都好唔鍾意填色冊，但係好享受畫畫，因為時間過得特別快，感覺好微妙！」



「每次示範完畫畫，小朋友都咿嘩鬼叫：『嘩！好靚呀！』又例如畫室有不少盆栽，小朋友都會嚷着想試下種。」芷佩很喜歡學生那份率真：「有一次想同佢哋分享自己執到嘅怕醜草種子，於是打算用畫畫嘅方式去表達⋯⋯」



其後，她靈感一個接着一個，想加入的元素愈來愈多，最終繪製成《含羞草之歌》。「有一些事情，只有貓知道。」芷佩把對黑貓的看法不着痕跡地畫進書內，令牠成為書中最神秘的一員。她憶述小時，家中曾有隻黑貓，雖被視為不祥，但母親仍很寵愛牠，因此她答應自己要像母親一樣，好好照顧黑貓。



芷佩的畫室「雲行朵朵」曾因租約期滿要結業，她頓時失去人生方向，情緒一度低落，後來以畫畫的方式抒發情緒，從而得到釋放。植物不斷施肥，會弄巧反拙，情緒亦然。城市人易感焦慮迷失，她語重心長地說，人生總有高低起伏的時候，逆境出現時，能夠坦然面對，處之泰然，亦不失為過。



繪本《含羞草之歌》附有一小包「怕醜草」種子，是芷佩一本本親手貼上去，希望為讀者送上祝福。她指出，繪本不受制於指定年齡層，當中分享或可勾起大家兒時回憶，冀都市人在勞碌中，藉此找到一份安慰，發現並體會生活的美好。



