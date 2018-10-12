﻿電騙比國外交部 收款港男被捕

比利時外交部誤中電騙黨陷阱被騙逾千萬港元案，本港警方追查巨款下落，揭發涉及本港兩個銀行戶口，當中逾九百萬港元，被轉帳至一名自稱商人港男的戶口，涉案男子上月初落網。



警方拘捕一名自稱商人港男，涉與比利時外交部被電騙黨騙走千萬元案有關。被捕男子姓馮，四十五歲，持有香港身分證，報稱商人。消息稱，比利時外交部早前委託當地一家大型建築公司「Willemen Groep」提供建築及顧問服務，至去年七月中，外交部女職員接獲自稱是「Willemen Groep」財務總監男子來電，指稱「Willemen Groep」在ING銀行開設了新的公司戶口，並指示女職員日後付款時，將款項存入新開設的銀行戶口中。



910萬「贓款」轉入戶口



女職員不虞有詐，於去年七月十九日，將一百一十八萬歐羅（約一千零六十三萬港元）服務費，存入對方指定的新開設銀行戶口中。外交部其後發現該銀行戶口並非由「Willemen Groep」開設，始知受騙，遂委託律師在布魯塞爾的法院興訟追討損失。



據了解，比利時當局被騙走一百一十八萬歐羅，並存入本港兩個銀行戶口，其中十七萬歐羅（約一百五十二萬港元）被轉帳至本港一家公司開設的滙豐銀行戶口，比利時當局去年九月透過本地律師向港警報案，並入稟本港高等法院，下令有關公司還款。



餘下一百零一萬歐羅（約九百一十一萬港元），則被轉帳至本港另一戶口，警方追查該戶口持有人為一名自稱商人的姓馮男子，至上月初，涉案男子由外地返港時被捕，目前已獲准保釋。