﻿智利天使﻿栽種善果 ﻿喚醒香港互助精神﻿

智利八級大地震，她義無反顧，率先踏進災區協助重建；颱風「山竹」襲港，也義不容辭，帶領上百名市民清理垃圾。以港為家的智利籍女子Carola深信只要踏出關心社區一步，追隨者自會一呼百應，真善美將遍佈城市角落，「只要相信，就會發生。」



來自智利的三十八歲Carola，上月十七日通過互聯網號召上百名義工，在將軍澳南海濱長廊撿垃圾、搬石頭，此後從不間斷，記者於災後第十一天到場，她還在低頭苦幹。連日暴曬，既賺來古銅色肌膚，也贏得鄰里稱讚，但她不敢自誇：「只是平常事。」



推動「全民善後」



這位「一呼百應」女義工，成長於智利小康家庭，曾任職美術教師，結婚產子後轉當家庭主婦，後來丈夫來港發展鞋業生意，為一家團聚，約五個月前帶同三名九歲至十八歲的女兒，在將軍澳某屋苑定居，沒料遭遇風災，決定推動母國「全民善後」的公民美德。



Carola解釋，智利災難頻仍，國土面積較大，當局難以短時間完成善後，人民習慣主動參與清理等工作，她自不例外，其中二○一○年發生、奪去五百二十五條性命的八級大地震，她不畏餘震深入災區，在倒塌房屋的瓦礫中，撿拾仍然完好的磚塊、木頭等物料，協助貧困災民重建家園，「大家都做同一事情！」



經歷大災難後，Carola深明社區持份者團結互助的重要性，及至二○一四年小女兒稍長後，開始利用閒暇參與扶貧活動，不時手持鐵錘和釘子，為窮困地區修繕校舍，「我自小是爸爸的『小助手』，從旁遞上螺絲批，也悄悄『偷師』，想不到長大後大派用場！」



友善和團結，Carola相信並非智利獨有，香港人也不例外，只是普遍較為內斂，將情感埋藏心中，但不少外籍朋友持有相反意見，認為港人外表冷酷，內心自私，她作為香港新移民，決定為一眾港人平反，於是進行一項「人性大測試」。



Carola笑說，早前帶同小女兒乘坐港鐵，不斷對擦身而過的乘客展現微笑，結果大部份人均回報笑臉，足以證明港人並非冰冷無情，及至近日發起風災善後行動，上百人連日響應參與，足證市民熱心公益。



只要相信，就會發生。Carola說，這是其處世格言，即堅持美好信念，人性光輝就在眼前。語畢，她拿出手機開啟相片，可見她與大批義工歡樂地在將軍澳海濱合攝，「你看，大家都為自己社區付出，多美好。」



