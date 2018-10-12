﻿學校自組外地遊學團﻿ ﻿交通上課隨時要執生﻿

近年愈來愈多學校為省成本，捨棄招標邀請旅行社辦團，遊學機構估計自組學校或達三成。學界以為跟外國機構合作可保遊學團質素，卻時有貨不對辦的劣質服務，如事前無通知交通改道，師生臨時須改乘公共交通；更有中介設下「魔鬼細節」，逼校方額外繳付教材費，有遊學團到埗始知無課室上堂，要以草地或教堂為講台。



過去曾擔任旅遊業議會外遊委員會遊學團小組召集人的陳錦全指出，任何人在香港經營旅行代理商業務，便須申請旅行代理商牌照，惟現時學生自行籌組的遊學團則存在灰色地帶，毋須申領牌照，引申潛在風險。有份教授外遊領隊證書課程的他發現，愈來愈多老師為應付遊學團工作而考取領隊牌照。 陳錦全表示，受規管的旅行社為學生承辦遊學團時，需向旅議會繳付印花稅，一旦遊學期間發生嚴重意外，可動用旅議會的旅行團意外緊急援助基金，學校自行籌辦的遊學團則未獲有關保障，即使老師購買坊間旅遊保險，亦未必熟悉保障內容，「我曾到校舉辦講座，有啲老師連平安保（只涵蓋嚴重意外或身故）同綜合旅遊保都分唔清。」



香港宣教會學校服務隊有近十年為中小學承辦遊學團的經驗，其助理督導主任葉建忠認同，近年學界漸漸興起自行籌辦遊學團的趨勢，相信一方面為節省成本，另一方面是老師自覺累積一定經驗，「近年有五至六間本來搵我哋承辦遊學團嘅學校轉為自行安排。」葉表示，老師並非專業領隊，外遊期間若遇突發情況，未必能妥善應對。



協辦中介隱藏行程魔鬼細節



EF英孚教育港澳區遊學課程總監陳思惠認同，學校對外地遊學行程的熟悉程度遠不及旅行社或遊學機構，與外地學校或機構的聯繫較弱。她舉例，月前有自辦遊學團的學校期望在行程中加入外地大學參觀活動，惟學校礙於聯繫網絡不夠廣，未能聯絡適合的大學，結果出發前兩周才找EF幫忙，「學校已經訂咗機票，又收咗學生錢，最尾先發現搞唔掂。」



部份外地教育機構更為遊學團設下「魔鬼細節」，翠明假期遊學部負責人陳小姐知悉，有教育機構的課程費用並不包括教材、導師講解及材料費，老師到埗後須額外繳款，亦有中介定於多倫多或劍橋上課，最終又是意料之外，「老師理所當然覺得有個課室上堂，點會諗到中介安排導師喺草地或者教堂授課，對方玩語言偽術，博你唔問！」



然而外地機構山高皇帝遠，愛達旅遊遊學部經理潘家華直說，就算遇到「常見問題」，如遊學團住宿由三四星酒店變無星、寄宿家庭入住學生數目四變十二，校方最終也無法循本港的海關條例，向外國中介追討，「香港旅行社貨不對辦都起碼可以投訴，自己組團只能希望唔出事。」







