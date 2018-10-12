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警荃灣截毒品快餐車

2018-10-12 列印
■毒品快餐車司機涉嫌藏毒被捕。
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　　警方於荃灣截獲一輛毒品快餐車，檢毒品及拘捕司機。一輛七人車停泊路邊雙黃線，警員巡經起疑截查，在車內檢獲少量毒品，司機涉嫌藏毒被捕帶署。

  昨凌晨三時，一輛七人車停泊在鹹田街及河背街交界對開雙黃線路邊，警員巡經見車上司機形迹可疑及車停雙黃線禁區阻礙交通，遂上前截查。

　　三十四歲姓黎司機通過酒精呼氣測試，但警員在車頭乘客位前的首飾箱內，檢獲約十克懷疑俗稱K仔的氯胺酮，以涉嫌藏毒將司機拘捕。警員懷疑七人車為毒品快餐車，一隻緝毒犬事後奉召到場搜車，但未再發現懷疑毒品。

  事後被捕司機報稱不適，警員召救護車將他送院，治療後無礙帶返警署調查。

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