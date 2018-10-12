潛入民居拍照 逼爆泳灘 ﻿黃金周旅客﻿﻿玩轉全港「打卡熱點」﻿

內地一連七日的國慶黃金周上周一開始，期間內地訪港人次創近五年高峰。內地網紅主播力推本港十大「打卡熱點」，旅客於是慕名而來，玩轉全港九新界。其中，有大批旅客潛入唐樓天台拍攝對面的「3D立體熊小黃樓」、有「怪獸大廈」之稱的鰂魚涌海山樓。本港郊野公園也成內地人後花園，劃破公園的寧靜。



最新《東周刊》報道，國慶長假期，內地人不光來港血拼購物，還潮興深度遊到本港「打卡勝地」留影。部份熱點是私家重地，其中深水埗大南街有兩幢大廈被內地網民封為「3D立體熊小黃樓」，不少內地網紅擅闖對面唐樓天台，甚至危坐天台邊緣位置，捕捉全景照片。內地網民有樣學樣，來港從同一角度拍攝留念。



一名姓梁的地產經紀，一有空檔便來把守出入口。他帶記者上天台，期間見天台鐵欄未有鎖上，四周滿佈膠樽等垃圾，水喉及鐵欄亦有被踐踏的痕跡。記者在天台逗留半小時，已見陸續有十多名內地遊客到場。梁先生表示：「唔通為咗影相就可以咁自私？」



遊客視告示為無物



位於鰂魚涌的海山樓是電影《變形金剛》的取景之地，近年吸引遊客朝聖，現淪為打卡熱點。即使大廈當眼處貼有告示，外來人士未經許可不得拍攝，但遊客視之為無物。附近髮型舖業主聲稱：「居民一望出露台就會見到有人影相，都好滋擾。」



除了市區，本港郊野公園及營地也成為內地旅客的後花園，新手必去的貝澳營地，近日就有五、六十名內地人一窩蜂霸位露營，除了逼爆泳灘，現場更遺下大量垃圾，更被投訴擅自撈起海膽、蜆等海產，破壞生態。



記者觀察發現，整個沙灘布滿三、四十個營帳，多數是經內地旅遊網「HIKE32」報名的團員，「大部份是學生和後生打工一族，兩日一夜行山團，團費二百五十八元人民幣（三百港元）。」隨團的導遊說。



一晚過後，記者發現沙灘上唯一洗手間洗手盤被大量食物和雜物堵塞去水位，露營位置有少量垃圾，導遊表示只會提佢地自律，「垃圾都會叫佢哋自己帶走，其他就管唔到喇。」



