﻿出發前96小時網上付費申請 港人歐遊將須電子簽證

歐遊注意！現時香港特區護照持有人到訪歐盟神根地區（Schengen Zone），毋須申請簽證，最長可逗留九十天；不過，歐洲將於二○二一年起加強入境管制，港人若想到歐盟地區旅行，將須申請「歐盟旅行資訊及授權系統（ETIAS）」的電子旅行許可才能入境。



歐盟為加強邊境保安，二○二一年起將落實電子旅行許可措施，使用六十一個國家或地區的護照包括香港、澳門等地的旅客，若想到訪歐盟神根成員國的國家，須在出發前九十六小時，上網申請ETIAS的電子旅行許可。



根據歐盟網站顯示，申請ETIAS須提交有效的香港特區護照，填報所須時間約十分鐘，每次申請費用為七歐羅（約六十三港元），十八歲以下未成年人士則毋須支付任何費用。當ETIAS的申請通過後，申請人可於數分鐘內，透過電郵收取通知，獲批的電子旅行許可有效期為三年，或申請人護照失效為止。



2021年實行 歐盟加強邊檢



歐盟表示，ETIAS允許來自毋須簽證的國家訪客進入包括法國、德國及希臘等二十六個神根地區的國家，與美國旅行授權電子系統（ESTA）相似。ETIAS將對每位申請者進行詳細的安全檢查，而系統亦會收集、記錄並更新有關訪客的必要信息，以確保旅客安全，且不構成威脅。



六十一個上榜、須申請ETIAS的國家或地區，包括持香港、澳門、日本、新加坡及美國等地護照。歐盟預計，ETIAS系統啟動前，或有更多國家會被加入名單。由於歐盟不視英國國民（海外）護照（BNO）持有人為英國公民，BNO亦被視為非歐盟護照，因此持BNO入境的港人，預料將須出發前上網申請ETIAS。



BNO持有人也須申入境



根據本年度的亨氏護照指數（Henley Restriction Index）調查顯示，香港特區護照以免簽自由通行一百七十個國家及地區，在全球免簽通行榜中排第十七位，較今年初上升四位，成為亞洲第五。而日本護照則以免簽證自由通行一百九十個國家及地區，以一國之差超越新加坡，排名榜首，成為「全球最強護照」。