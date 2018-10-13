選舉主任判斷：﻿支持港獨﻿ ﻿劉小麗第二度遭DQ﻿

早前在九龍西立法會補選提名期首日報名參選的工黨劉小麗，昨日被第二度「DQ」，選舉主任指她在二○一六年作出的聲明，以及她在社交網站的政治總綱等，判斷她立場是傾向支持港獨、不接受中國擁有香港的主權，裁定她提名無效。劉小麗回應指，政府踐踏民意，粗暴扭曲自己政見。



選舉主任昨日通知劉小麗提名無效，不能參加補選，她成為首位被兩度「ＤＱ」的人士。選舉主任以她在一六年立法會選舉提名期結束後作出的共同聲明為據，判斷她並不接受中國擁有香港的主權，也明顯地表明港獨可以作為選項。



劉小麗不滿未有解釋機會



選舉主任續指，小麗民主教室網站政治總綱提及的「政治上公民自強自決」的主張，顯示她不接受中央政府對香港管治權的合法性，雖然她已在面書上刪除了該主張，但考慮到她是近期才刪除，認為只是她避免被提名無效的策略，並未改變其政治立場，一如既往地傾向支持香港獨立。建制派方面，李慧琼對劉小麗被裁定失參選資格表示歡迎，指事件有助維護《基本法》的尊嚴，確保一國兩制在香港全面準確落實。



劉小麗回應指，對有關決定感到悲憤，重申自己尊重《基本法》，指選舉主任沒有詢問自己政見，未有給予自己解釋的機會，扭曲自己政見，澄清自己的自決主張只是爭取在合理的過程下，啟動修訂基本法，又指自己得到二千個提名，當局做法是粗暴踐踏民意 。



民主派二十四名立法會議員發表聯合聲明，譴責政府無理褫奪參選資格，做法可恥，以政治手段打壓異見者聲音，要求特首、律政司及選舉管理委員會提出確切理據解釋為何褫奪劉小麗參選權利。



