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民主派啟動「Plan B」李卓人報名參選

2018-10-13 列印
　　九龍西立法會補選提名期將在下周一截止，民主派出戰九龍西立法會補選的「Plan B」工黨李卓人昨午在劉小麗及工黨主席郭永健等陪同下，前往九龍城政府合署報名參選，他表示怕劉小麗未能「入閘」，於是作最壞打算報名參選，以確保民主派有人出戰九西補選。

　　李卓人是繼馮檢基、陳凱欣後，確認報名出戰九龍西立法會補選人士。他指要報名參戰九龍西補選是非常荒謬的事，批評港府「玩篩選」，又指政府揀參選人是十分不公平的制度。



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