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港珠澳橋裝48攝錄機防恐

2018-10-13 列印
■港珠澳大橋安裝四十八台攝錄機，目前已完成測試。
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　　港珠澳大橋將通車，有消息指警方在大橋香港段上安裝了四十八台高清監控攝錄機，耗資一百三十萬港元，以偵察犯罪，防範恐佈主義。據悉警方耗資一百三十萬元購入四十八台高清監控攝錄機，安裝在全長十二公里的港珠澳大橋香港段上，即平均每二百五十米就有一台攝錄機，現正進行測試。攝錄機內的記錄可存放三十天，而警方搜集到的鏡頭將用以偵查犯罪，並會訂立協議，以便其他部門可以使用圖像。

　　有傳媒引述消息人士指，在其他的邊境管制站，入境旅客一踏入香港的土地便會受到監視，但是這座橋不一樣，遊客在抵達香港區域時，與邊境設施仍有十二公里的距離，若果不作監視，萬一有人在橋的中間停車並開始攻擊其他人，會相當危險。

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