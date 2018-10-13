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林鄭：不會收回外國記者會會址

2018-10-13 列印
■特首林鄭昨出席電台節目，重申入境處一貫不會解釋決定的原因。
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　　香港外國記者會（FCC）第一副主席、《金融時報》亞洲新聞主編馬凱昨日離港，香港外國記者會昨再發聲明，要求港府解釋及推翻其不續簽證決定。特首林鄭月娥重申不會解釋原因，又指無計劃收回外國記者會會址。

　　早前馬凱（Victor Mallet）在面書發帖感謝港人為他聯署，昨日他再在面書上載一張機場照片，表示自己正等候上機，將離開香港。香港外國記者會昨日再發聲明，形容港府有關決定，缺乏合理官方解釋，令人覺得武斷，為一向聞名於言論自由和法治的香港，設下可怕的先例，要求港府收回有關決定。

　　特首林鄭昨出席電台節目，重申入境處一貫不會解釋決定的原因。她續指，前特首梁振英沒有參與馬凱被拒續發簽證的決定。至於外國記者會會址續租問題，租約於二○二三年到期，政府現時沒有計劃收回外國記者會會址。

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