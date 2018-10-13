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楊潤雄相信教育界　會支持《施政報告》

2018-10-13 列印
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　　教育局局長楊潤雄（見圖）昨早出席電台節目指相信教育界對《施政報告》反應正面，又解釋早前廣東話學中文失優勢的言論，重申自己只是指出較少人以廣東話學中文的事實，並表明撐廣東話，但普通話與廣東話之間並非對立。

　　楊潤雄指今份《施政報告》提升教育方面的經常性開支達八十三億，是緊貼業界訴求，相信教育界人士會支持。他又欣賞有中學跟隨政府推行十四周產假，指有信心政策可在一年內擴展至所有津貼學校。

表明撐廣東話

　　至於早前其廣東話學中文失優勢的言論引起的風波，他主動回應指他只是提出以廣東話學中文的人較少的事實，而這會否真的令香港失去優勢需進行研究，強調他只是提出疑問，沒有既定立場。他個人是支持廣東話的，「我母語係廣東話，我講廣東話係最自然嘅」。

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