﻿登飛鵝山畏高腳軟﻿ ﻿兩行山男報警求救﻿

兩名熱愛行山的美裔與內地漢，昨日結伴在飛鵝山遠足，不料登山至「自殺崖」附近，內地漢因畏高症「腳軟」，被困山頭不上不落；報警後要消防協助將兩人救落山解困。事件中他們僅擦損手腳，在場接受敷治後拒送院及自行離去。



行山被困兩事主，分別為四十九歲姓歐陽美籍華裔男子，他稱出生於印第安納州，為一名心臟及內科醫生。他兩日前來港旅遊及探親，同行三十六歲姓倪內地友人為一名商人，在港開設公司。據歐陽透露，倪不知自己有畏高症。



兩人僅擦損手腳



昨晨九時，兩人結伴到飛鵝山遠足，由清水灣道與飛鵝山道出發，擬花六至八小時行畢整個飛鵝山，登山四十分鐘後至距離自殺崖約六十米，倪於山頭望向山下，疑因畏高突然「腳軟」不敢再登山，亦無法落山，同行的姓歐陽醫生見狀，亦無辦法，只好報警求助及在旁陪伴。



警方及消防花約一小時尋獲兩人，至下午一時許，成功將兩事主解困返落山下，兩人手腳被草叢與樹枝擦損，傷勢輕微，經救護員治理後拒絕送院，自行截乘的士離開。其間倪稱獲救後再沒畏高，可以自行落山，又指不時有行山。「佢不想再行，望落山好驚，所以坐在草地上！」歐陽醫生在等候友人落山時稱，是他帶同友人去爬山，但對方沒有透露畏高。他續稱，今日將離港返回美國，日後有機會再來港登飛鵝山遠足。



「望落山好驚不想行」



自殺崖為飛鵝山西南方副峯山脊頂，是一塊巨大陡峭的岩壁，呈五十至六十度傾斜，十分險要，不適合新手攀爬。



畏高症是恐懼症的一種，指對身處一定程度以上的高度感恐懼，症狀為在高處時陷入恐慌，呼吸加速手足無措，無法對周遭事物做正常反應因而呆困高處，但離開該視覺環境後，症狀會迅速減輕。



