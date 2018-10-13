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獅子山公園今重開

2018-10-13 列印
　　獅子山公園今日重開。康樂及文化事務署宣佈，黃大仙區獅子山公園將於今日上午九時重新開放，指是繼衞生署衞生防護中心於十月十日發信給全港醫生，表示本地登革熱爆發已經完結後，康文署與食物環境衞生署人員昨日再次視察公園，並對公園的清潔衞生和滅蚊情況感滿意後，認為公園可以重新開放給市民使用。

登革熱爆發完結

　　獅子山公園自今年八月十七日起，因應衞生防護中心防止登革熱感染擴散的建議，而暫時關閉。

  衛生署衛生防護中心周三以英文信通知全港醫生，指本地登革熱疫情已「正式完結」，但強調需繼續維持對登革熱及其他以蚊傳播的疾病的警覺性。

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