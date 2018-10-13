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警「破繭」打擊網約白牌車

2018-10-13 列印
■警方「放蛇」行動，西九龍站拘捕一名「白牌車」司機。
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　　警方昨日進行代號「破繭」打擊白牌車行動，拘捕一名司機。據悉，高鐵西九龍站通車後，警方發現有白牌車非法載客往搭高鐵，經蒐集情報及留意網上約車平台後，遂展開行動打擊。

　　昨清晨六時，警方派員假扮顧客預約乘車服務，在長沙灣區登上一輛預約白色七人車前往高鐵西九龍站，抵達目的地後；司機向警員索取五百五十元車資，警員即表露身份，與在場埋伏的便衣警員拘捕七人車三十八歲姓林司機；他涉嫌違反「非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途」和「駕駛汽車時沒有第三者保險」，扣查後獲准保釋，下月中旬向警方報到。

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