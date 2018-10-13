﻿網購私煙歪風盛行﻿ ﻿快遞直送禍害青少﻿

近年日韓台產「爆珠煙」，深受新手煙民追捧，商人將此包裝為「網紅煙」，在網上撰文推介。記者佯裝未成年人士向多位賣家查詢，有店主指私煙由香港郵政直送上門，從未被扣關，即使「未夠秤」亦無人會知。有社工批評煙草商為傳統煙增加口味，令青少年「愈踩愈深」，枉費社福界推廣多年禁煙成果。



記者以爆珠煙、日煙代購等主題標籤，於Instagram進行搜索，得逾千條帖文，不止一間網店表明可直送香港，香煙口味眾多，如較普通的檸檬及藍莓等果味，特別口味則包含紅酒、酸奶及雜錦味等。



記者佯裝未成年人士，聯絡一位聲稱居於日本的賣家，獲推介三個頗受追捧的日產爆珠煙品牌，售價為三百八十元一條，購兩條包郵發貨。他直指，包裹將於日本以國際EMS直郵至香港。目前EMS在港派遞機構為香港郵政，意味本港郵差將私煙派送到買家府上。被問及取件時會否被揭發「未夠秤」，賣家笑言自己從未問過買家年紀，着記者不必擔心，他不諱言，每日供應數十條香煙到全球，郵單以日文撰寫產品名稱，香港也不扣關。



賣家見記者猶豫，即聲言買家毋須擔心負上刑責，「首先你不涉及販賣，你屬於自用對吧，其次你是兩條兩條那樣買，不是一買買一箱。自用有一個範圍，一個包裹兩條屬於自用，一個包裹五十條就涉及走私，再者其實你可以說我是你朋友，幫你郵寄的，並非購買。」惟據本港法例，年滿十八歲的旅客只可免稅攜帶十九支香煙入港供本人自用。



「爆珠煙」近年愈見流行



記者組合「爆珠煙」、「代購」及香煙品牌等字眼於淘寶搜索，發現多間商店無實物圖片，只着顧客以微信諮詢。記者成功聯繫兩名賣家，對方承認有煙出售，惟問及能否發貨到香港，其中一間顯得非常警戒，即時拒售香煙，最後更把記者從朋友名單中刪除，未知是否與近日淘寶爆出網購私煙案有關。



全港報販大聯盟主席廖社青直言，曾有煙民向他透露網上新興產品貨源繁多，售價便宜，此類新產品買家多為年輕人，「香港一條完稅煙約五百九十元，反觀網上訂煙價錢較平，只是六折左右。」以其報攤銷售情況，爆珠煙近兩三年愈見流行，跟傳統香煙銷路，已由年前的三七比演變為五五比。



身兼吸煙及健康委員會成員的社工徐小曼說，傳統煙草商近年紛紛仿效電子煙，推出包括爆珠煙在內，不同口味的香煙，主打初接觸煙草的年輕人，如情況持續，將斷送多年來禁煙控煙成果。



根據香港海關數字，本港過去五年檢獲涉及郵包私煙的案件急增，今年首八個月已檢獲一百九十三萬支，數字比去年全年大增二點八倍，與一四年全年僅檢獲六萬支比較，相差超過三十二倍，增幅驚人。海關發言人提醒，處理、管有、售賣或購買私煙均屬違法，一經定罪，可被判罰款一百萬元及監禁兩年。



