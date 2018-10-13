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屯門幼稚園爆上呼吸道感染

2018-10-13 列印
　　屯門仁濟醫院友愛幼稚園，爆發上呼吸道感染個案，二十七人中招，包括二十四名學童及三名職員。

　　衞生署衞生防護中心公佈，個案涉及學童共十一男十三女，年齡介乎二至五歲，已求醫，當中三名兩歲男童需要入院接受治療，其中兩人仍要留醫，情況穩定。

　　中心發言人指，他們自十月一日起，出現發燒、咳嗽、流鼻水及喉嚨痛等上呼吸道感染病徵，其中一名男童的鼻咽拭子樣本經化驗後，證實對呼吸道合胞病毒呈陽性反應。

　　發言人表示，呼吸道合胞病毒感染在香港全年皆會發生，而呼吸道合胞病毒可引致呼吸道疾病，例如氣管、肺部及中耳的感染，呼籲市民提高警覺，時刻保持個人和環境衞生。

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