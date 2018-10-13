﻿貿易戰開打看淡市道﻿ ﻿博企申新賭牌添變數﻿

剛過去的國慶黃金周假期，澳門市道暢旺，陸路口岸單日入境旅客更創新高，有博彩中介人卻認為只屬虛火。《東周刊》得悉，博監局本已完成新賭牌競投的申請條款文本，並進入中、英、葡三文的翻譯階段，原定下月公佈，惟早前突然煞停兼收回所有已完成翻譯的文本，有指背後原因與中美貿易戰有關。



澳門著名旅遊景點大三巴，在剛過去的國慶黃金周假期遊人如鯽，高峰期要採取人流管制措施。賭場貴賓廳生意，亦較去年同期有雙位數字增長，惟博彩業界普遍認為只是虛火，「上星期公佈九月份賭收，按月下跌百分之十七，雖然期間颱風「山竹」襲澳，賭場關閉三十三小時，但沒料到跌幅這麼大，一眾賭股股價也因而急挫。」



澳門博彩中介人協會執委林繼光說：「澳門賭收走勢不被看好，正正與中美貿易戰有關，而且徵狀會逐漸浮現。近期跟內地豪客接觸，不少人都坦言開始出現資金緊張，雖然部份廠商及做物流或採購的賭客，因為美國企業擔心貿易戰加劇，提早大量加單，生意不跌反升，故仍然來澳豪玩豪賭，但看長遠一點，這只是曇花一現的透支消費力，若然貿易戰持續，勢必影響內地經濟，繼而禍延濠江博彩業。」



事實上，中美貿易戰非但未有降溫迹象，更是不斷升級。美國總統特朗普上月底展開第二輪對華貿易制裁，向大約二千億美元中國商品徵收百分之十的關稅，更預告明年一月稅率加至百分之二十五。內地隨即進行反制措施，又取消國務院副總理劉鶴赴美談判的安排，兩國關係猶如水溝油。



申賭牌翻譯文本突被收回



澳門六大博企亦憂慮貿易戰愈演愈烈，會影響賭牌競投進程。消息人士稱：「新賭牌競投的申請條款早前已完成，並進入翻譯階段，將條文寫成中、英、葡三個文本，原定下月對外公佈，惟在中美貿易戰持續下，當局日前突然煞停有關翻譯工作，並將所有已完成翻譯的文本收回，估計是要修正部份內容，由於有關工作程序需時，不排除要延後至明年才公佈。」



