﻿外判清潔工零安全裝備﻿ ﻿高空徒手斜坡執垃圾 ﻿

上周一名漁護署外判清潔工在泥灘工作時不幸溺斃，有工會批評，涉事外判商未有事先進行環境評估，亦沒提供救生衣、救生繩等裝置，罔顧工人安全。有清潔工曾被要求在毫無安全裝置下，徒手在斜坡上執垃圾，結果滾下山坡受傷。部份清潔工更須在屋邨簷篷進行高空清潔工作，即使獲派安全繩，部份屋邨設計沒有加裝繩圈，導致險象環生。



漁護署一名外判清潔工上周在米埔紅樹林一帶，清理水中植物海桑時不幸遇溺喪生，外判清潔商被指未有提供足夠安全裝備，揭示政府外判清潔工的職安風險。有工會直指，外判清潔工不時被指派在海面、簷篷、山坡等高危地點工作，惟獲發的安全裝備及培訓不足，威脅人身安全。



外判商沒提供足夠裝備



工業傷亡權益會總幹事陳錦康指出，是次意外中的工人被派往海邊工作，惟外判商懷疑未有提供救生衣，亦沒有救生繩，以至救援人員事後搜索句鐘也未尋獲工人，他直斥外判商連最基本的裝備亦沒法做足。



據涉事工人遺孀指，丈夫生前曾被派上山鋸樹，亦曾下水執拾垃圾，陳錦康認為，工人有機會被指派到不同高風險地點工作，外判商有責任先評估風險，並提供適切培訓，「他們的工作每次也不同，每次也應進行評估，確保工人可安全工作。」



食環署職工權益工會副主席李美笑指，曾目擊「蟲鼠隊」清潔工人在荔枝角某山坡清理積水時，無使用任何安全裝備，情況「牙煙」，「在正常情況下，工人到斜坡工作前，應配備安全繩，並游繩下坡。



清潔工人手將垃圾箱運下山



清潔服務業職工會幹事黃健達亦指，食環署於部份有民居的山坡設置大型垃圾箱，需要清潔工以人手運到山下清理，工人每次需花二三十分鐘走上山坡，將垃圾箱從狹窄的山路運回地面。他指，工人只是一般街道清潔工，事前亦沒接受運送重物的培訓，易引致工傷。



香港環保、物流及清潔從業員協會幹事陳霆峰亦得悉，部份清潔工被指派到濕滑的泳池邊，撿拾落在池中的枯葉雜物，惟外判商不會提供防滑水靴，「有些工友就只是穿着拖鞋。」過去便曾有清潔工失足墮池，腳部撞到池邊受傷。



就上述情況，食環署表示，根據《職業安全及健康條例》及其附屬規例，承辦商有責任向僱員提供足夠裝備。倘署方在巡查時發現承辦商違反上述條例，會將個案轉介相關部門跟進。署方的街道潔淨服務合約中，亦有明文規定承辦商須向員工提供足夠的制服和裝備，否則可向其發出失責通知書。



