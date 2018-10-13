﻿《玩轉極樂園》贏奧斯卡﻿ ﻿幕後功臣正是城大生﻿

今屆奧斯卡最佳動畫《玩轉極樂園》，幕後功臣之一的Harsh Agrawal擁有異國面孔，卻是飲着本港奶水踏上銀色旅途的城市大學創意媒體學院畢業生。



《東周刊》報道，Agrawal憑着優秀的動畫技術，為片中主角米高賦予生命感。生於印度一個赤貧家庭的Agrawal，與米高一樣不顧家人反對，走上一條被視為「唔等使」的路，靠自己的努力考取獎學金到多個城市的著名學府修讀藝術，四、五年前來到香港這個陌生的城市。他鄉漂泊多年，奧斯卡獎絕對是意外收穫，讓這位平凡的窮小子，闖出一片天，成為美國彼思動畫製作室的動畫角色之光影及質感技術總監。



奧斯卡頒獎禮曲終人散，為香港爭光的Agrawal一直在美國的彼思動畫製作室忙碌，無法抽空回香港母校分享獲獎的喜悅，直至暑假期間，騰空時間返港，除了探望朋友，還到城大母校開班教繪水彩畫。站在教室台前的Agrawal，聚精會神描繪一筆一畫，台前這位二十四歲奧斯卡最佳動畫片幕後功臣，臉上沒半點高傲自大，處處流露謙卑。



Agrawal除了為《玩轉極樂園》融入質感及明暗視覺效果外，之前曾參與製作《反斗奇兵》，作為動畫界的生力軍，首次獲奥斯卡獎除了肯定Agrawal的才華，更成為他藝術夢路上一個重要的里程碑，但對於他，最大意義在於該片帶出的人生哲學。



生於印度窮鄉 放洋志不窮



《玩》描述主角米高喜歡音樂，不惜家人決裂，離家出走追夢，但當快樂無人分享，悲傷無人分憂時，他漸體會到有家才有根，米高最後重返家人懷裏。Agrawal坦言米高是他的縮影，生於印度一條窮村的Agrawal，偏偏鍾情藝術及繪畫。家中經濟拮据下，莫講交學費，連一張飛往外國升學的機票也是奢侈品，不甘向命運低頭的Agrawal於是花盡心思申請獎學金，終成功入讀美國薩凡納藝術設計學院修讀藝術，因成績優異可在微軟、彼思動畫製作室及美國太空總署當實習生。



然而，獎學金及實習收入始終未能支撐生活，Agrawal坦言：「有時未必夠錢生活，喺美國試過問人借錢開飯，甚至一個星期瞓街。」人窮志不窮，他認為自己能出國是上天極大的恩賜，因此更珍惜眼前一切。



在美國浸過「鹹水」，四五年前毅然決定到陌生的香港進修，他享受小城的繁榮穩定，掛念港式美食及文化，他最喜歡到處亂逛，發掘新靈感。他說：「香港係個不夜城，有時我會隨處遊蕩，招牌、路牌、廣告牌構成街道風景，實在有另一番風味，亦成為繪畫靈感。」Agrawal認為城大給了他機會，成就了他，他曾兩度獲城大頒發國際學生的最高金額的獎學金。















