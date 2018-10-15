﻿精品店供畢業學員拍照 紀律部隊公仔 老翻徽章涉違法

各紀律部隊舉行結業禮，新入職人員都收到親友贈花，或收到近年興起穿部門制服的公仔。該類公仔的徽章與官方版本幾乎一模一樣，仿真度極高，出售公仔的商店或觸犯版權條例。有法律界人士更警告，任何人士管有侵犯版權的複製品，即屬違法，換言之，紀律部隊新人收這些公仔，隨時也犯法。海關表示，正了解情況，會採取跟進行動。



位於九龍灣淘大商場二期二樓的School Driver潮流精品店，專門出售畢業公仔，並提供為公仔訂造畢業袍服務，本報記者昨午到該店了解，一名男職員表示，正值紀律部隊畢業旺季，公司接獲大量定單，訂製公仔需時一個月，價格介乎一千至一千五百港元不等，視乎制服款式等而定。



記者在店內窗櫥見到不少紀律部隊制服公仔，包括有警察、入境處人員及消防員等，外衣或帽都有相關部門的徽章，如警帽上「香港警察」四字清晰易見。該男職員指，制服及徽章由外判工廠「接單」製作，刺繡以機械協助，顧客可訂造肩膀的肩章款式，但價錢會較高。



製作或出售最高可囚四年



有關徽章的版權是否已取得官方許可，School Driver負責人接受記者電話查詢時，拒絕回應，只稱：「正常人一般都唔會答喇！」據悉，所有紀律部隊均不會外判私人商業機構出售有徽章的產品，因為印有徽章的禮品，只供內部發售，部份收益會撥歸紀律部隊的福利基金。



執業大律師陸偉雄指，警隊飾章及徽章受到《版權條例》第五百二十八章保障，任何人士如未獲版權擁有人的特許而製作或者出售侵犯版權的複製品，即屬違法，一經定罪，可被判處監禁四年，並須就每份侵犯版權的複製品罰款港幣五萬元。陸大狀續指，根據《簡易程序治罪條例》，任何人若不適當地管有警務人員或輔助警察隊隊員的武器或服裝，而又無法就管有上述物件作出滿意的解釋，最少可被判處罰款港幣二千元。他提醒，市民管有此類附有侵犯徽章版權的畢業公仔，亦屬犯法。



警徽受《商標條例》保障



警察公共關係科發言人指，香港警務處徽章及飾章同時亦受第五百五十九章《商標條例》保障，強調徽章的版權及註冊商標由港府擁有，任何人士未經警務處處長事先同意，都不得安排製造任何印有警隊標誌、徽章或香港警務處字樣的物件。