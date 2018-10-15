警總有售正貨「畢業小熊」
精品店供畢業學員拍照 紀律部隊公仔 老翻徽章涉違法
各紀律部隊舉行結業禮，新入職人員都收到親友贈花，或收到近年興起穿部門制服的公仔。該類公仔的徽章與官方版本幾乎一模一樣，仿真度極高，出售公仔的商店或觸犯版權條例。有法律界人士更警告，任何人士管有侵犯版權...
2018-10-15
- 聶德權：現時非重啟政改時機
- 中美貿戰升級邱騰華：嚴陣以待
- 《施政報告》評分低 林鄭支持度下跌
- 搜集醫學圖像數據 助機械醫生「辨症」 科幻電影中常有機械人取代人類的情節，在現實世界中機械人確實「奪去」了不少人的工作，但機械人能否取代醫生呢？吳曉華博士團隊研發醫學圖像數據分析平台，一來不再依賴顯微鏡，二來採用人工智能（AI）的圖像分析，三來能兼容不同的圖像格式。他指出平台能夠模仿醫生，作出定量分析。
- 無緣參加鬥蟀世界盃 帶活蟋蟀過關港漢被捕
- 鯰魚塊充當石斑飯賣 東主涉違商品例被捕
- 首港人獲獎 證香港文學地位 西西獲美紐曼華語文學獎
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- 涉虐打妻鬧離婚 躁夫開石油氣圖與子女一鑊熟
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當局緊急轉移6617人 金沙江堰塞湖洩洪湧雲南
金沙江堰塞湖自洩水流最大洪峰已至雲南迪慶州境內，當局已緊急轉移六千六百一十七人。 迪慶州水務局局長余永紅指出，當地正加緊疏散沿江低窪地段的民眾，並加強水文監測。初步統計，迪慶州需要轉移群眾八千四百五十...
2018-10-15
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數百樹倒塌1.5萬戶停電 大西洋颶風罕襲葡萄牙
四級颶風「邁克爾」上周三登陸佛州墨西哥灘市，重創當地，已釀至少十八宗死亡個案，而大西洋彼岸的南歐伊比利半島也罕見地受到一級颶風萊斯利（Leslie）侵襲。萊斯利周日凌晨在葡萄牙北部登陸，中心最高風力為每小時一百七十六公里，令到數百棵樹倒塌，超過一萬五千戶停電。 這是自從一八四二年，即一百七十六年來吹襲葡萄牙的最強大西洋颶風，幸而在登陸前已減弱為熱帶風暴。萊斯利於九月二十三日在中大西洋成形，由於沒有引導氣流，生成後在海面上徘徊多日，甚至在海面上打了一個蝴蝶結，壽命已達二十天。氣象預報公司AccuWeather曾將其形容為「殭屍颶風」，經多次迴轉後，萊斯利罕見地直撲南歐的伊比利...
2018-10-15
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海鑽‧天賦海灣飽覽山海景
大埔白石角建有不少低密度豪宅，其中海鑽‧天賦海灣正位於此，前臨吐露港，環境清幽，大部份單位享遼闊海景。是次介紹的四房大宅，面積2184方呎，空間偌大。據悉，業主曾斥資400萬元裝潢，加上從露台外望吐露...
2018-10-13
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花旗料明年收入續增長 伍燕儀：銀行經營較困難
中美貿易戰短期未有結束的希望，息口又趨升，市場更見波動，花旗香港及澳門區行長伍燕儀估計，今年尾美國將再加息，屆時香港或不同步再跟隨加息八分一厘。她預告明年香港銀行業務經營環境將較困難，貸款增長只會持平...
2018-10-15
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三獅作客凶多吉少 牛氣沖天
今晚歐洲國家聯賽A4組西班牙主場迎戰英格蘭，主隊挾三連勝強勢之餘，上仗梅開二度的射手柏高艾卡沙更狀態火熱，今仗勢領軍擊敗鋒線啞火的三獅，在分組賽保持全勝穩坐榜首，主勝去馬。 （有線602、662台周二凌晨2:45直播） 西班牙上周四友賽作客4:1大破威爾斯，各賽事三連捷狂轟十二球正處巔峰狀態。本季借到多蒙特的柏高艾卡沙梅開二度，球會及國家隊賽事連續五場士哥共入九球，今晚將率狂牛鋒線向三獅後防施襲。 三連勝狀態大勇 英格蘭上周五歐國聯作客克羅地亞，前鋒哈利卡尼和拉舒福特多次門前失機最終互交白卷，各賽事近五仗一勝二和二負，狀態明顯不及狂牛。對賽往績方面，三獅亦處下風，歐...
2018-10-15
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Panasonic輕便DC孖寶
Panasonic兩部全片幅無反新作要待明年初才登場，而為照顧一班追求器材輕的拍友，廠商一口氣帶來了兩款輕便變焦DC──LUMIX LX100 II及LUMIX TS7，前者延續大尺寸Sensor感光...
2018-10-15
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浪漫婚宴冧唱《差半步》 陳展鵬搞喊老婆單文柔
現年41歲的視帝陳展鵬，與現年28歲的單文柔前日舉行婚禮及婚宴，與親友分享共諧連理的喜悅，新郎哥上午接新娘乘花車前往碼頭後，登船到威士忌灣進行註冊儀式。 晚上筵開19席婚宴，在無線和亞視廣結人緣的展鵬...
2018-10-15
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社論——清除危(車立) 先支援長者
香港地少人多，建築物愈建愈高，升降機成為必不可少的代步工具，但不少舊樓的升降機欠缺保養，甚至年代久遠，連找替換零件也有困難，在日久失修下，變成意外陷阱。特首林鄭月娥在《施政報告》宣佈為樓宇舊式升降機推出「優化升降機資助計劃」，方向正確，但不能操之過急，必須挑戰最有需要的舊樓先行。 市建局行政總監韋志成昨天發表網誌，跟進《施政報告》計劃動用二十五億元推行的「優化升降機資助計劃」，指局方會為業主度身訂造一套服務，助法團籌組優化升降機工程時，搜集市場上同類工程合約價格資料、提供工程費用參考預算等，這些舉措都值得支持。一來減少業主不知如何入手，也間接發揮去蕪存青作用，把質素差的維修...
2018-10-15
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猴王駒再來逞能
星期日晨課照例平淡，昨天亦不例外，不過郭能依然到場操馬，十分勤力。由於他早前陣上不小心策騎，本周日賽後開始停賽兩日，騎者坦言要在停賽前多贏幾場頭馬，而周四谷戰的六匹座騎中，他認為以「猴王駒」和「馬奇財...
2018-10-15
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