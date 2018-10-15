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﻿警總有售正貨「畢業小熊」　

2018-10-15 列印
■警察總部的警察禮品廊發售附有警隊徽章的禮品，「畢業小熊」價格為五百五十元。
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　　如果要買帶有徽章的公仔，紀律部隊有售。香港警察隊員佐級協會外務長李耀延表示，位於警察總部的警察禮品廊，有發售附有警隊徽章的禮品，可供大家選購，如「畢業小熊」公仔，價格為五百五十元。他指，政府擁有警隊徽章及飾章的版權專利，此類畢業公仔是否合法須視乎徽章的仿真度。他提醒警員及其親友，不要購買涉侵權的公仔，以免犯法。
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