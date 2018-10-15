﻿李離庭遭追數 夫舉手機反拍

「正義聯盟」創黨主席李偲嫣上周三遭廉署落案起訴，指她在兩年前參加立法會選舉期間，涉嫌沒有遵從選舉法例，處置九項合共二萬二千五百三十港元的選舉捐贈。她上周五在沙田裁判法院提堂，並申請案件押至十一月二十三日答辯，以索取相關文件及法律意見，最後以現金五千元作保釋，保釋期間不得間接及直接接觸控方證人。



李偲嫣近年不斷與政治扯上關係，她於二○一六年七月二十四日宣佈她有意在立法會換屆選舉的新界東地方選區參選，並於翌日向選舉事務處提交提名表格。當年有二十二張名單競逐新界東九個席位，她最終以二千九百三十八票落敗。



現年五十四歲的李偲嫣，於今年三月公開宣佈再婚，對象是香港專業進修學校副總監謝鋮浚，二人其後在五月五日「拉埋天窗」。李偲嫣上周五在沙田裁判法院答辯，全程皆由丈夫陪同，離開法庭時，有四名男女出現向她追數，被問到丈夫會否代李還錢，謝鋮浚全程舉手機反拍在場人士，並問是否威脅他。