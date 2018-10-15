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內地客吐痰拒勸喻 反動粗險打架

2018-10-15 列印
　　薄扶林數碼港道一家酒店餐廳發生隨地吐痰險釀打架案。消息稱，昨晨九時許，一批客人於餐廳自助餐區吃早餐期間，一名五十四歲外籍男子，發現一名三十九歲姓劉內地男遊客竟然不顧公眾衞生隨地吐痰，上前以英語勸喻，其間對方突然情緒激動以普通話指罵外籍男子：「你說甚麼東西呀？你說甚麼？」有職員見雙方爭吵上前協調，而劉的女友亦加入勸開男友，但不果。兩人突然欲揮拳相向，過程被其他顧客用手機拍攝，並將有關片段上載互聯網。警方接報到場證實無人打架，列糾紛處理。

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