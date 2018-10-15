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血腥電鋸斷工人手指

2018-10-15 列印
■傷者接受初步治理，與斷指一併送院接受接駁手術。
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　　尖沙咀彌敦道與北京道交界一幢商住大廈發生工傷意外。事發昨日下午二時許，一名五十二歲姓陳裝修工人在一個單位內進行工作，以手提電鋸操作施工，疑物件擺放不穩失衡，令電鋸搖擺，陳的右手尾指登時被鋸斷飛脫，左手中指亦幾乎被鋸斷，當場血流如注。

其他同事聞慘叫聲，發現他受傷，於是報警求肋。

　　救護員到場為傷者急救，並以冰袋載着斷指，送院搶救及接駁。警方調查後相信案件無可疑，列工傷意外及通知勞工處調查原因。

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