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外母舉報躁婿衣架虐兒

2018-10-15 列印
　　天水圍發生虐兒案，一名六十六歲姓劉女子，昨晨十一時許，到天水圍天盛苑盛悅閣一單位內，探望八歲男外孫，發現其手腳有多條紅痕，疑遭人施虐。事後她向孫兒了解，得悉早前三十六歲女婿因管教子女問題，責罵兒子期間，情緒激動下，涉嫌以衣架責打兒子致身體出現紅痕受傷，由於心痛外孫被虐打受傷遂報警。警員到場調查後，以涉嫌虐兒將男童父親拘捕帶署，輕傷男童則獲送天水圍醫院治理，元朗警區刑事調查隊正作跟進。

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