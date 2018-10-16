﻿旅社將轉嫁客人 消費稅加至 遊日食住玩又貴啲

遊日趁早，以免繳更高消費稅！日本政府將於明年十月一日起調升消費稅稅率，由百分之八加至一成。有本港旅行社指出，日本調高消費稅，將直接轉嫁至旅客身上，並憂慮新稅率措施實施初期會影響港人的遊日意欲。



首相安倍晉三昨日召開臨時內閣會議，宣佈按計劃如期於明年十月一日將消費稅提升至百分之十。安倍表示，日本目前正面臨「少子化」（生育率低）的國難，政府須採取行動，確實推進財政健全化。為了避免增稅衝擊日本景氣，他將指示相關部門，制定防止經濟形勢惡化措施，避免消費減少情況出現。



日本部份零售店會為遊客提供免稅優惠，住宿及食肆等會徵收新消費稅。縱橫遊常務董事袁振寧接受查詢時指，日消費稅上調，將令旅行團及包括酒店、樂園門票等自由行產品的成本上漲。他解釋，旅行社收費會直接按貨幣匯率及消費稅計算，但強調會否百分百轉嫁予消費者，按市況而定。



明年10月實行



星晨市場部門主管李鴻耀稱，新消費稅將增加港人遊日成本，旅行社會轉嫁至消費者身上，但有關措施明年十月才生效，他希望市場可以及早消化。李鴻耀表示，日本一向深受港人歡迎，形容外遊是奢侈品，相信即時加消費稅，也不會令港人遊日的意欲減退。



旅遊達人項明生表示，日本政府計劃加徵消費稅多年，感覺今次落實像「狼來了」，令旅客只能「局住慢慢適應」。他建議港人要善用當地部份零售店提供的旅客免稅優惠：「將想買嘅嘢集中一次過買，咁樣比較容易儲夠五千日圓退稅額，同埋記得外遊時護照要傍身，以即時辦理退稅。」



調查指遊客過多 影響負面



另外，日本觀光廳早前就「觀光公害」現象，即過度旅遊展開調查，發現遊客增加導致當地居民生活、自然環境與文物保護等受到負面影響的現象。由於日本多處都出現因為遊客引起的交通擠塞、民宿糾紛等問題，觀光廳將計劃對全國約五十個著名景點的地方政府進行問卷調查，期望在本年度內完成報告，並向中央及地方政府提出改善建議。